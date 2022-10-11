У костюмі кольору марсала: віцепрезидентка Камала Гарріс з'явилася на телеінтерв'ю

На його шоу Камала приїхала у красивому аутфіті. 57-річна політикиня одягла штанний костюм кольору марсала, який складався з подовженого жакету, шовкового топу в тон і штанів кльош у поєднанні з чорними шкіряними туфлями-човниками на підборах.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Камала мала гарне укладання, а в макіяжі вона зробила акцент на очі і губи. На шиї у неї виблискувало темне намисто з каміння. Манікюр був виконаний у світлих відтінках, а на пальці була обручка.

Віцепрезидентка часто обирає для публічних виходів яскраві жакети чи костюми та ніколи не залишається непомітною. Наприклад, раніше ми показували образ Камали у блакитному жакеті та прикрасах з перлами, тоді вона виступила у Білому домі.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

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