У костюмі кольору марсала та рубінових прикрасах: стильна королева Максима відвідала музей

Музей знову відкрився 2022 року, у ньому розташовані інформаційний центр Rood Red та взуттєва лабораторія, сцена для нових дизайнерських талантів, професійна майстерня та навчальний центр.

52-річна Максима приїхала на захід у стильному штанному костюмі кольору марсала, до якого підібрала сорочку до тону і шкіряні туфлі-човники на підборах. Королева одягла яскраві сережки з рубінами та діамантами та каблучку з цього ж гарнітура, також на її зап'ясті виблискувало кілька браслетів з яскравим камінням. Волосся Її Величності було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше королева з чоловіком королем Віллемом-Олександром та свекрухою принцесою Беатрікс відвідували концерт до Дня короля в Еммені. Там Максима з'явилася у жовто-блакитному аутфіті Natan Couture і мала чудовий вигляд.

Принцеса Лаурентін, король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

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