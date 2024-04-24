У костюмі кольору марсала та рубінових прикрасах: стильна королева Максима відвідала музей

Королева Максима відвідала музей Шененквартье у нідерландському місті Валвейк.
Музей знову відкрився 2022 року, у ньому розташовані інформаційний центр Rood Red та взуттєва лабораторія, сцена для нових дизайнерських талантів, професійна майстерня та навчальний центр.
52-річна Максима приїхала на захід у стильному штанному костюмі кольору марсала, до якого підібрала сорочку до тону і шкіряні туфлі-човники на підборах. Королева одягла яскраві сережки з рубінами та діамантами та каблучку з цього ж гарнітура, також на її зап'ясті виблискувало кілька браслетів з яскравим камінням. Волосся Її Величності було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.
Днем раніше королева з чоловіком королем Віллемом-Олександром та свекрухою принцесою Беатрікс відвідували концерт до Дня короля в Еммені. Там Максима з'явилася у жовто-блакитному аутфіті Natan Couture і мала чудовий вигляд.
Читайте також:
- Летиція у смарагдовому, а Максима – у червоному: королеви та їхні чоловіки на церемонії привітання в Амстердамі
- У синій сукні та капелюсі: ефектна королева Максима відвідала презентацію
- Брош-бджола або павуки: битва прикрас королів Камілли та Максими