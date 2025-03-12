У костюмі кольору морської хвилі: королева Летиція відвідала спортивні змагання

Днями королева Іспанії відвідала фінал XXIX Кубка з водного поло SM la Reina Iberdrola у муніципальному басейні Сон-Уго у Пальма-де-Майорці.

Королева Летиція приїхала на захід у штанному костюмі гарного кольору морської хвилі, який уже носила, а під жакет одягла чорну трикотажну кофту. Її Величність розпустила волосся, зробила легкий макіяж і одягла золоті сережки-висячки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Наприкінці заходу королева вручила трофей команді-переможниці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нещодавно королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідали художній ярмарок ARCO 2025, де вона з'явилася у штанях-сопілках та шкіряній косусі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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