У костюмі кольору морської хвилі: королева Максима на діловій зустрічі

Королева Нідерландів Максима зустрілася з президентом Нігерії Бола Тінубу у палаці Хуіс тен Бош у Гаазі.

Королева приймає президента як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку. На зустрічі обговорювалися досягнення в галузі фінансової доступності та фінансового здоров'я в Нігерії.

На цій зустрічі дружина короля Віллема-Олександра з'явилася в атласному штанному костюмі кольору морської хвилі від Max Mara, під який одягла нюдовий шовковий топ, підібрала сережки-висячки Ole Lynggaard Copenhagen з камінням і безліч золотих браслетів одягла на зап'ястя. Волосся Максими було розпущене, а манікюр — нюдового кольору.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього ж дня королева відвідала відкриття соціального ресторану A Beautiful Mess в Амстердамі, де з'явилася у яскравому червоному аутфіті та ледве знову не втратила капелюха на вітрі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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