У костюмі кольору морської хвилі: Олена Зеленська у гарному аутфіті приїхала до Туреччини

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Турецьку Республіку. Там вона зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган.

Олена Зеленська і Еміне Ердоган/Telegram Олени Зеленської

Олена розповіла своїй колезі про свою благодійну фундацію Olena Zelenska Fundation і запросила до співпраці турецький бізнес.

У дописі у соцмережі Зеленська розповіла, що Еміне Ердоган ще із самого початку війни приймала у Туреччині дітей-сиріт із України. Нині ще одна група дітей із двох будинків дитини на Одещині очікує на евакуацію до Туреччини.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Діти мають бачити в небі повітряні кульки, а не бомби, що падають на них", – перша леді Туреччини пані Еміне Ердоган @emineerdogan висловилась так одразу після російського вторгнення у зверненні-підтримці, яке записала для України.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Вже за декілька тижнів вона приймала у своїй країні першу групу евакуйованих з України дітей-сиріт. Саме про дітей під час війни говорила пані Ердоган і на Саміті перших леді та джентльменів. І сьогодні, коли ми зустрілися з нею у Стамбулі у межах мого візиту до Туреччини, нам було що обговорити: вона очікує на чергову групу евакуйованих із двох дитячих будинків Одещини. "Це наш дружній обов'язок", – зазначила перша леді Турецької Республіки", - написала в Instagram Зеленська.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Крім того, перша леді України взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будують для України.

Корвети цього типу розраховані на ведення операцій у прибережній зоні, вони здатні вести протичовнову боротьбу та патрулювання у відкритому морі. Очікується, що судно прибуде до України наприкінці 2024 року.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Цього дня пані Зеленська продемонструвала гарний діловий образ від українського бренду SIX. На ній був білий топ і костюм кольору морської хвилі, який складався із подовженого жакету і спідниці міді.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Вбрання вона доповнила білими шкіряними туфлями-човниками та білим поясом.

До лацкану жакета Олена прикріпила золоту брошку. Волосся вона уклала в акуратну зачіску з локонами і з боковим проділом, а також зробила ніжний макіяж. У вухах були лаконічні золоті сережки.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

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