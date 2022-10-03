У костюмі кольору морської хвилі: Олена Зеленська у гарному аутфіті приїхала до Туреччини

Перша леді України зустрілася зі своєю турецькою колегою.
Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Турецьку Республіку. Там вона зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган.
Олена розповіла своїй колезі про свою благодійну фундацію Olena Zelenska Fundation і запросила до співпраці турецький бізнес.
У дописі у соцмережі Зеленська розповіла, що Еміне Ердоган ще із самого початку війни приймала у Туреччині дітей-сиріт із України. Нині ще одна група дітей із двох будинків дитини на Одещині очікує на евакуацію до Туреччини.
"Діти мають бачити в небі повітряні кульки, а не бомби, що падають на них", – перша леді Туреччини пані Еміне Ердоган @emineerdogan висловилась так одразу після російського вторгнення у зверненні-підтримці, яке записала для України.
Вже за декілька тижнів вона приймала у своїй країні першу групу евакуйованих з України дітей-сиріт. Саме про дітей під час війни говорила пані Ердоган і на Саміті перших леді та джентльменів. І сьогодні, коли ми зустрілися з нею у Стамбулі у межах мого візиту до Туреччини, нам було що обговорити: вона очікує на чергову групу евакуйованих із двох дитячих будинків Одещини. "Це наш дружній обов'язок", – зазначила перша леді Турецької Республіки", - написала в Instagram Зеленська.
Крім того, перша леді України взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будують для України.
Корвети цього типу розраховані на ведення операцій у прибережній зоні, вони здатні вести протичовнову боротьбу та патрулювання у відкритому морі. Очікується, що судно прибуде до України наприкінці 2024 року.
Цього дня пані Зеленська продемонструвала гарний діловий образ від українського бренду SIX. На ній був білий топ і костюм кольору морської хвилі, який складався із подовженого жакету і спідниці міді.
Вбрання вона доповнила білими шкіряними туфлями-човниками та білим поясом.
До лацкану жакета Олена прикріпила золоту брошку. Волосся вона уклала в акуратну зачіску з локонами і з боковим проділом, а також зробила ніжний макіяж. У вухах були лаконічні золоті сережки.
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