У костюмі кольору нюд і у величезних сережках: королева Максима приїхала до Роттердама

Її Величність королева Максима відвідує BlueCity, де підприємці працюють над проєктами, що сприяють тому, щоб навчити суспільство жити без відходів.

Сьогодні 52-річна дружина короля Віллема-Олександра обрала для виходу у світ бежевий штанний костюм, до нього підібрала клатч до тону, великі золоті сережки з перлами, кілька дорогоцінних браслетів і годинник на чорному шкіряному ремінці. Також королева мала червоний манікюр і кілька каблучок на пальцях, зокрема й велику золоту з чорним каменем.

Королева Максима любить виділятися в натовпі і завжди дуже екстравагантна у виборі аутфітів чи аксесуарів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, королеви виступила на церемонії вручення щорічної премії Orange Fund у Гаазі, де також з'явилася в нюдовій сукні з розсипом паєток.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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