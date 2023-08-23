У костюмі кольору полину і на шпильках: стильний вихід Олени Зеленської у Данії

Перша леді України одягла на зустріч один із найулюбленіших костюмів від українського бренду.

Олена Зеленська у межах візиту до Данії зустрілася з міністром підприємництва Мортеном Бедскоу, міністром у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Деном Йоргенсеном і представниками бізнесу країни.

Перша леді подякувала за лідерство Данії у фінансовій допомозі Україні і за створення Фонду підтримки нашої країни, кошти з якого спрямують на відновлення лікарень, шкіл, бомбосховищ, а також на активізацію української економіки і підтримку людей, які постраждали від війни.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена також відвідала у Копенгагені лікарню Марії Єлизавети для дітей, підлітків і молодих родин.

"Особливо вдячна Данії та її медичним закладам, що приймають на лікування та реабілітацію поранених українських воїнів і цивільних громадян, які отримують у Данії ефективну комплексну допомогу в найкращих лікарнях", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня Зеленська з'явилася в одному зі своїх улюблених стильних вбрань – костюмі кольору полину від українського бренду SIX, який складався з сорочки з великими накладними кишенями та гострим коміром і прямих штанів зі стрілками. Взула дружина президента замшеві темно-зелені туфлі на шпильках і підкреслила талію тонким чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена доповнила аутфіт гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і золотистими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на аудієнції у короля і королеви Швеції постала у синьому штанному костюмі від бренду AMG.

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