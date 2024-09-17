У костюмі кольору шампанського від українського бренду: Еліна Світоліна показала фото з Оленою Зеленською

Еліна Світоліна опублікувала в Instagram знімки з четвертого Саміту перших леді та джентльменів, на який її запросила дружина президента.

На першій світлині тенісистка зазнімкована з Оленою Зеленською.

Еліна одягнена у костюм кольору шампанського від українського бренду Bevza, який складався з жакета оверсайз і штанів, а також шовкову блузку в тон. Вона зробила зачіску "Мальвіна", ніжний макіяж, вуха прикрасила довгими сережками, а шию – ланцюжком із підвіскою.

(гортайте фото праворуч)

На Олені Зеленській був білосніжний костюм від українського бренду Gasanova і білий топ. У неї було укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і срібно-золоті сережки з кільцями.

"Глибоко вдячна першій леді @olenazelenska_official за запрошення та можливість вирішити проблеми депортації українських дітей. Як українська професійна спортсменка хотіла би розповісти про наші спортивні досягнення, плани на майбутнє, про те, як ми хочемо розвивати та просувати спорт в Україні. Але сьогодні я не в тому стані, щоб про це говорити. Велика трагедія робить все це неможливим, бо без дітей немає майбутнього. Жоден план не спрацював би, і жодна мрія не здійснилася б..." – написала Еліна у дописі.

Читайте також: