У костюмі кольору сливи та з сумкою Chanel: новий вихід принцеси Уельської

Принц та принцеса Уельські вже два дні провели у Бостоні. Програма їхнього візиту дуже насичена. Вчора королівська пара відвідала кілька заходів, а публіка побачила принцесу Кейт у двох різних образах.

Наступного дня після візиту на баскетбольний матч Кейт та Вільям відвідали Greentown Labs у Сомервіллі, де дізналися, який внесок організація робить у глобальні зусилля щодо подолання кліматичної кризи.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Візит є ідеальним виходом для пари напередодні церемонії вручення премії Earthshot Prize Awards, яка відбудеться сьогодні ввечері.

Королівська пара зустрілася з представниками деяких стартапів спільноти Greentown Labs, щоб дізнатися про останні інноваційні розробки в галузі кліматичних технологій.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Під час цього візиту Уельських зустрів 8-річний місцевий житель на ім'я Генрі, якому не терпілося познайомитися з принцом та принцесою Уельськими. Він був одягнений у мініатюрну форму гвардійця та ніс у руках букет квітів для Кетрін. Як пише People, влітку хлопчик і дві його мами відвідали Лондон і пішли подивитися на зміну варти в Букінгемському палаці. Генрі так сподобалося видовище, що він купив собі такий костюм в комплекті з ведмежою шапкою!

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

"Дякую Генрі і всім, хто прийшов побачити нас сьогодні вранці в Сомервілл!" — поділилися Кейт та Вільям знімками у твітері.

Відправлятись до Хенрі і всього, хто може вийти звідси в Somerville цей біг! pic.twitter.com/bLZrtfFtW4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 1, 2022

Сьогодні Кетрін продемонструвала ще один образ у штанному костюмі від Roland Mouret красивого сливового відтінку, під який одягла світло-рожеву сумку з бантом і доповнила туфлями від Gianvito Rossi. У руках принцеса несла стьобану сумку Chanel із золотою ручкою. З прикрас на Кейт були її обручки, а також сережки від Daniella Draper.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса мала приголомшливий вигляд.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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