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У костюмі кольору слонової кістки і на шпильках: Олена Зеленська у ніжному образі приїхала до Ізраїлю

У костюмі кольору слонової кістки і на шпильках: Олена Зеленська у ніжному образі приїхала до Ізраїлю

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У костюмі кольору слонової кістки і на шпильках: Олена Зеленська у ніжному образі приїхала до Ізраїлю

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України продемонструвала новий діловий аутфіт у світлому відтінку.

Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Ізраїль. Вона зустрілася з президентом країни Іцхаком Герцогом і його дружиною Міхаль Герцог. Знімок із зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

"Поїздка буде насиченою, адже від початку повномасштабної війни співпрацюємо з першою леді Ізраїлю над низкою проєктів у сфері ментального здоров’я. Вдячна за теплий прийом і можливість посилити нашу співпрацю", - написала Зеленська.

Під час зустрічі Олена продемонструвала ніжний діловий аутфіт. На ній був костюм кольору слонової кістки, який складався з елегантного жакета з коміром-стійкою та спідниці міді. Вбрання Зеленська скомбінувала з білими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук перлинними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорній спідниці міді і чорній блузці з округлим коміром і краваткою-бантом зустрілася з віце-президентом Єврокомісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом.

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Дата публікації
Перегляди
8803
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