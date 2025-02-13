У костюмі кольору слонової кістки і з новою зачіскою: прем'єр-міністерка Італії на діловій зустрічі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з канцлером Австрії Александра Шалленбергом, який прибув до Риму з офіційним візитом. Мелоні зустрічала гостя в урядовому офісі палацу Кіджі у Римі.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Прем'єрка обрала діловий образ у костюмі кольору слонової кістки, який складався з двобортного жакета оверсайз і широких штанів. Лук вона доповнила топом в тон.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа також продемонструвала нову зачіску: вона підстригла волосся і тепер у неї каре до плечей. Політикня зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом. У макіяжі Мелоні зробила акцент на рожевій помаді. На руках у неї були каблучки і браслети.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на інавгурації Трампа з'явилася у чорному костюмі і з красивими локонами.

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