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У костюмі кольору стиглої вишні: королева Максима на засіданні ООН у Нью-Йорку

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У костюмі кольору стиглої вишні: королева Максима на засіданні ООН у Нью-Йорку

Королева Максима та Антоніу Гутерріш / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима взяла участь у засіданні 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Її Величність прибула до Нью-Йорка одразу після того, як була присутня на похороні королеви Великої Британії Єлизавети II минулого понеділка.

Королева Максима з чоловіком Віллемом-Олександром на похороні Єлизавети II / © Associated Press
Королева Максима з чоловіком Віллемом-Олександром на похороні Єлизавети II / Фото: Associated Press

Максиму сфотографували з екземпляром журналу Спеціального адвоката Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування розвитку (UNSGSA) поряд з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем після їхньої зустрічі в кулуарах.

Її Величність королева була одягнена у яскравий штанний костюм насиченого кольору стиглої вишні від Claes Iversen LaPerm. Під блейзер Максима одягла блузку в тон від Claes Versen з пензликами. І доповнила свій ансамбль шкіряними туфлями-човниками Gianvito Rossi 105 Nude Leather, в яких вона була помічена раніше.

Королева Максима та Антоніу Гутерріш / © Getty Images
Королева Максима та Антоніу Гутерріш / Фото: Getty Images

Королівські експерти кажуть, що Максима всьоме одягає саме це вбрання. Мабуть, це один з її улюблених комплектів.

Максим зробила макіяж, акцентувавши увагу на очі і була в масці. Волосся її було зібране в зачіску, у вухах були сережки-висячки з пензликами, нігті нафарбовані лаком у тон вбрання, а на пальці виблискувала каблучка з каменем.

Королева Максима та Антоніу Гутерріш / © Getty Images
Королева Максима та Антоніу Гутерріш / Фото: Getty Images

Після відвідин Лондона Її Величність встигла повернутися до Гааги, де разом із чоловіком-королем та іншими членами королівської родини відвідала державне відкриття парламенту. І після цього вилетіла до Нью-Йорка.

Королева Максима та король Віллем-Олександр на відкритті парламенту / © Associated Press
Королева Максима та король Віллем-Олександр на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

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