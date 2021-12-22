У костюмі кольору вареного лосося: Олена Зеленська виступила на конференції

Перша леді України поповнила гардероб новим стильним костюмом-трійкою.

Олена Зеленська взяла участь у конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбулася на Івано-Франківщині. Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Перша леді продемонструвала новий діловий образ. На ній був костюм-трійка кольору вареного лосося, який складався із жакету, жилетки і широких штанів зі стрілками. Костюм вона поєднала зі світлою сорочкою та гостроносими бежевими туфлями.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та лаконічні сережки завершили діловий аутфт пані Зеленської.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Дипломатія – в буквальному сенсі сімейна робота. І успіх дипломатичної місії – це не лише особистий результат посла, а й робота в тандемі, де кожен відіграє свою важливу роль. Сьогодні провела унікальну зустріч з подружжями послів. Такий захід відбувся вперше, та, сподіваюся, стане традиційним. Бо всім є чим поділитися. Багато в чому відчуваю їх своїми колегами. У нашому арсеналі "м’яка сила" – мова культури й гуманітарних проєктів…

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Розповіла про свої пріоритетні напрями роботи як першої леді: реформу шкільного харчування, яку зараз проводимо в Україні, впровадження безбар’єрного середовища для всіх, боротьбу з домашнім насильством. Тут нам особливо потрібен успішний закордонний досвід і співпраця, тож просила учасників зустрічі долучатися.

На часі й культурна дипломатія – запровадження у визначних туристичних місцях світу аудіогідів українською. За підтримки наших посольств їх стає дедалі більше!

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Впевнена, разом у нас має вийти, адже "м’яка сила" сильна саме взаєморозумінням та спільними діями", - написала Олена у дописі.

Нагадаємо, на відкритті святкового містечка "Миколай приймає друзів" на вулиці Банковій Олена Зеленська з'явилася у білому стильному пальті з великими накладними кишенями і чорними ґудзиками. На ній також були чорна водолазка і чорні шкіряні чоботи на шпильках.

Олена Зеленська / Сайт президента України

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