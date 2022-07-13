У костюмі кольору вареного лосося: віцепрезидентка США на пікніку біля Білого дому

Камала Гарріс обожнює ділові костюми. Під час свого нового виходу вона продемонструвала гарну обновку.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у пікніку Конгресу, який відбувся на Південній галявині Білого дому. Це традиційний захід, на якому члени Конгресу з сім'ями проводять час із президентом та іншими працівниками Білого дому у невимушеній обстановці.

Для такої події політикиня обрала діловий штанний костюм кольору вареного лосося і білий топ.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт Гарріс доповнила своїм улюбленим комплектом прикрас – золотим із перлами – масивними сережками і намистом із двох ниток. На руках у неї були золоті браслети.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Лук Камали завершила зачіска з легким укладанням і макіяж із коричневою помадою.

Нагадаємо, раніше Гарріс ми бачили у сірому діловому костюмі і чорнлму топі. На шиї у неї було золоте намисто з перлами, у вухах - перлинні сережки, а на руці – золоті браслети.

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