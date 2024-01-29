У костюмі кольору вівсянки і з квітковим шарфом: імператриця Масако сходила до музею

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали музей Мейдзі Джінгу в Токіо. Там вони оглянули виставку "Успадкування скарбів Шосоін".

Для свого виходу імператриця обрала штанний костюм кольору вівсянки, білий топ і бежевий шарф із зображенням квітів і листя. На обличчі у неї була біла захисна маска.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Масако зібрала волосся ззаду, підкреслила очі чорним олівцем, вуха прикрасила масивними перлинними сережками-пусетами, а шию – намистом із перлами. У руках вона тримала молочний клатч.

Імператор був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, світло-бежеву краватку у дрібний горошок і білу маску.

Нагадаємо, на матчі з дзюдо імператриця Масако прийшла у смарагдовому костюмі і з елегантною брошкою.

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