У костюмі кольору яєчного жовтка: королева Максима повернулася додому і одразу пішла на роботу

Королева Нідерландів Максима, яка нещодавно взяла участь у засіданні 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повернулася додому та одразу вирушила на роботу.

Сьогодні, 27 вересня, вона відвідала зустріч Mind US, присвячену впливу соціальних мереж на ментальне здоров'я молодих людей. Організація MIND Us хоче, щоб молоді люди контролювали своє психічне здоров'я, розвивали стійкість до стресів і при необхідності зверталися за допомогою. Королева Максима є почесним головою Mind US.

Для виходу королева одяглася дуже ефектно. Максима одягла яскраво-жовтий костюм і такого ж кольору блузку з бантом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ доповнювали чорні гостроносі човники на шпильці, чорний клатч, чорні сережки та червоний манікюр.

Королева Максима / Фото: Getty Images

