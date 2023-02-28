У костюмі мандаринового кольору: прессекретарка Байдена у яскравому луку вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона постала у новому яскравому діловому аутфіті.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На ній був білий топ і костюм мандаринового кольору, який складався із подовженого жакета з чотирма ґудзиками на рукаві і штанів-палацо.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Карін доповнила фірмовими кучерями і макіяжем із персиковими тінями і рожевою помадою. На шиї у неї був лаконічний кулон на золотому делікатному ланцюжку, а у вухах – золоті сережки-цвяшки. Білий манікюр завершив лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр прийшла на роботу у бірюзовій сукні з єпископськими рукавами.

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