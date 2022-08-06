У костюмі ніжного відтінку: Олена Зеленська продемонструвала елегантний образ на діловій зустрічі

Для цієї події Олена Зеленська обрала елегантний костюм ніжно-блакитного кольору з жакетом на запах і спідницею-олівцем нижче колін, який доповнила білою блузою з коміром. Образ першої леді завершили зачіска у вигляді низького пучка, макіяж у натуральній гамі та сережки-пусети.

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"Як допомогти жінкам, зґвалтованим російськими окупантами? Як заохотити тих, хто виїхав до інших країн, повернутися в Україну? Яка роль жінок у майбутній відбудові країни? Що взагалі можуть зробити інші держави, щоб підтримати українок? Говорили про це на зустрічі в пані посла Великої Британії Мелінди Сіммонс із її колегами, представниками різних країн світу – Анкою Фельдгузен (ФРН), Пяйві Лайне (Фінляндія), Бріджит Брінк (США), Еріком Сведалом (Норвегія), Клодом Вільдом (Швейцарія), Драгіцею Понорац (Чорногорія). Ще один прояв єдності світу з Україною та українками!", - написала у своєму повідомленні Зеленська.

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