У костюмі оверсайз і з керамічними аксесуарами: японська принцеса Како на діловій зустрічі

У такому вбранні ми ще не бачили японську принцесу.

Принцеса Како провела ділову зустріч з членами Японської асоціації Kōgei у місті Канадзаві.

Там принцеса з'явилася у діловому бежевому костюмі оверсайз, який складався з двобортного жакета і штанів-палацо зі стрілками.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила капроновими шкарпетками і чорними туфлями з круглими носками і на стійких підборах.

Како зібрала волосся у низьку зачіску і прикрасила її керамічною лакованою шпилькою червоного кольору з бежевими смужками від бренду Wajima.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

У вухах в неї були такі самі квадратні сережки, але вже з блакитними смужками.

Нагадаємо, принцеса Како у блакитному кімоно з квітами прийшла на імператорську вечірку у саду.

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