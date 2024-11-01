У костюмі оверсайз і з керамічними аксесуарами: японська принцеса Како на діловій зустрічі

У такому вбранні ми ще не бачили японську принцесу.
Принцеса Како провела ділову зустріч з членами Японської асоціації Kōgei у місті Канадзаві.
Там принцеса з'явилася у діловому бежевому костюмі оверсайз, який складався з двобортного жакета і штанів-палацо зі стрілками.
Аутфіт вона доповнила капроновими шкарпетками і чорними туфлями з круглими носками і на стійких підборах.
Како зібрала волосся у низьку зачіску і прикрасила її керамічною лакованою шпилькою червоного кольору з бежевими смужками від бренду Wajima.
У вухах в неї були такі самі квадратні сережки, але вже з блакитними смужками.
Нагадаємо, принцеса Како у блакитному кімоно з квітами прийшла на імператорську вечірку у саду.
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