У костюмі пастельного відтінку і цікавого крою: новий діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із уповноваженою президента з питань безбар’єрності Тетяною Ломакіною зустрілася з пані мером Парижа Анн Ідальго. Це вже четвертий візит очільниці французької столиці до Києва з початку повномасштабного російського вторгнення.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Під час мого останнього візиту до Франції пані Ідальго розповіла, що напередодні Олімпійських ігор частина мікрорайонів Парижа стане безбар’єрною. Тож сьогодні рада була продовжити обговорення цієї важливої для України теми", – написала перша леді у дописі у Telegram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили співпрацю, зокрема можливість для української делегації відвідати Париж, щоб перейняти досвід колег.

"Наші люди з інвалідністю, які отримали її через війну чи інші життєві обставини, повинні мати всі можливості для повноцінного життя. Бо лише тоді матиме повноцінне життя й усе суспільство", – додала Олена.

Анн Ідальго та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у діловому костюмі у пастельному відтінку, який складався зі штанів і жакета цікавого крою. Талію вона підкреслила тонким ремінцем у колір вбрання.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила лук срібними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Центр захисту прав дитини у Києві, де вона постала у чорному костюмі зі штанами-палацо і білій сорочці.

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