У костюмі Schiaparelli і з елегантним обідком: Джилл Байден на похороні королеви Єлизавети II

Президентське подружжя США прибуло на похорон британської монархині.
Сьогодні у Вестмінстерському абатстві відбудеться служба за королевою Єлизаветою II. У ній візьмуть участь члени королівської родини та світові лідери. За службою спостерігатимуть сотні мільйонів глядачів у всьому світі.
На похорон прибуло президентське подружжя США – Джо і Джилл Байдени. Вони йшли, тримаючись за руки.
Перша леді обрала для свого жалобного образу чорний костюм від Schiaparelli із золотими екстравагантними ґудзиками.
Голову Джилл прикрасила елегантним чорним обідком. Їй зробили укладання з локонами і насичений макіяж із акцентом на очах. У вухах були елегантні золоті сережки з камінням.
Вбрання вона доповнила капроновими колготами, чорними замшевими туфлями від бренду Marion Parke на шпильках та чорним клатчем.
Джо одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, труну королеви на лафеті перевезли до Вестмінстерського Абатства. Король Чарльз III, принц Вільям, принц Гаррі, Пітер Філліпс йшли за труною.
Труну занесли до Вестмінстерського Абатства і о 13:00 розпочалася служба, яка завершиться за годину хвилиною мовчання по всій Великій Британії.
З докладним розкладом похорону королеви Єлизавети II ви можете ознайомитись тут.
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