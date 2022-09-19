У костюмі Schiaparelli і з елегантним обідком: Джилл Байден на похороні королеви Єлизавети II

Сьогодні у Вестмінстерському абатстві відбудеться служба за королевою Єлизаветою II. У ній візьмуть участь члени королівської родини та світові лідери. За службою спостерігатимуть сотні мільйонів глядачів у всьому світі.

На похорон прибуло президентське подружжя США – Джо і Джилл Байдени. Вони йшли, тримаючись за руки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для свого жалобного образу чорний костюм від Schiaparelli із золотими екстравагантними ґудзиками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Голову Джилл прикрасила елегантним чорним обідком. Їй зробили укладання з локонами і насичений макіяж із акцентом на очах. У вухах були елегантні золоті сережки з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила капроновими колготами, чорними замшевими туфлями від бренду Marion Parke на шпильках та чорним клатчем.

Джо одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, труну королеви на лафеті перевезли до Вестмінстерського Абатства. Король Чарльз III, принц Вільям, принц Гаррі, Пітер Філліпс йшли за труною.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Труну занесли до Вестмінстерського Абатства і о 13:00 розпочалася служба, яка завершиться за годину хвилиною мовчання по всій Великій Британії.

З докладним розкладом похорону королеви Єлизавети II ви можете ознайомитись тут.

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