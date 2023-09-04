У костюмі шоколадного відтінку і на шпильках: новий вихід Олени Зеленської

Напередодні третього Саміту перших леді та джентльменів Зеленська виступила перед журналістами.

Олена Зеленська взяла участь у пресконференції напередодні третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня у Києві.

Саміт перших леді та джентльменів – це міжнародне об’єднання подружжів перших осіб світу, яке у 2021 році започаткувала Зеленська для обміну досвідом та для реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Я пишаюся, що саме Україна стала ініціаторкою цього формату, бо він із кожним роком зростає й стає чимось більшим і важливішим", – сказала перша леді.

У 2021 і 2022 роках відбулися перші два саміти. Темою третього – стане ментальне здоров’я. Тема заходу: "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього".

"Йдеться не лише про війну, а й про катаклізми, епідемії, землетруси та інші природні катастрофи, економічні кризи, теракти. Бо вони впливають на свідомість кожного з нас, хоч би в якій країні ми жили. У ментального здоров’я кордонів немає", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На Саміті будуть обговорювати такі теми: шляхи уникнення стигматизації ментальних проблем у суспільстві; вплив війни на суспільний психічний стан; покращення ментального здоров’я молоді.

На пресконференції Зеленська з'явилася у діловому костюмі шоколадного відтінку, який складався із подовженого жакеті і широких штанів, і білій сорочці. Вбрання перша леді поєднала з коричневими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на День Незалежності України Олена Зеленська з'явилася у красивій ексклюзивній вишиванці з тризубом.

Читайте також: