У костюмі соковитого кольору манго: ефектний образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр обожнює яскраві кольори, тому залюбки поповнює свій діловий гардероб такими речами.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр продовжує нас тішити своїми яскравими аутфітами, в яких вона з'являється на брифінгах у Білому домі.
Цього разу прессекретарка одягла на роботу білий топ і костюм соковитого кольору манго, який складався із приталеного асиметричного жакета з таким самим широким поясом та спідниці-олівця. Цей колір дуже пасує Карін.
Образ Жан-П’єр доповнила улюбленим комплектом золотих прикрас, укладанням з кучерями і макіяжем із ніжно-рожевим блиском.
Нагадаємо, минулого разу прессекретарка з'явилася перед журналістами у короткій сукні-футлярі кольору Апероль із короткими рукавами.
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