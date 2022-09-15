У костюмі соковитого кольору манго: ефектний образ прессекретарки Байдена

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр продовжує нас тішити своїми яскравими аутфітами, в яких вона з'являється на брифінгах у Білому домі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу прессекретарка одягла на роботу білий топ і костюм соковитого кольору манго, який складався із приталеного асиметричного жакета з таким самим широким поясом та спідниці-олівця. Цей колір дуже пасує Карін.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр доповнила улюбленим комплектом золотих прикрас, укладанням з кучерями і макіяжем із ніжно-рожевим блиском.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу прессекретарка з'явилася перед журналістами у короткій сукні-футлярі кольору Апероль із короткими рукавами.

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