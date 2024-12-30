У костюмі та кумедній шапці: принцеса Анна сходила з братом Чарльзом на службу

Король Чарльз сходив на службу до церкви разом із своєю молодшою сестрою принцесою Анною у Сандрінгемі.

Монрах та його сім'я проводить святкові дні в Норфолку, в заміському маєтку Сандрінгем, який так любила свого часу покійна королева Єлизавета II.

Фотографи зазнімкували короля Чарльза та принцесу Анну в неділю вранці дорогою на службу, а знімки опублікував журнал Hello!.

Король був одягнений у елегантне оливково-зелене пальто, темно-сірі костюмні штани та взутий коричневі замшеві туфлі. Чарльз перебував у піднесеному настрої, вітаючи людей, які терпляче вишиковувалися в чергу, щоб хоч миттю побачити монарха.

Принцеса Анна у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Принцеса Анна одягла синю плісовану спідницю і жакет з вовняної тканини, що пасував за кольором, а на голові у неї була кумедна синя шапка з пумпоном. Анна доповнила свій образ замшевими чоботами до колін і накинула яскравий червоний шарф.

Незважаючи на їхні неймовірно близькі стосунки, нечасто можна побачити короля Чарльза та його сестру принцесу Анну разом на приватних чи робочих заходах через їхні неймовірно щільні графіки.

На Різдво, нагадаємо, вся сім'я ходила до церкви, до принцеси приєднався її чоловік Тімоті Лоренс, а короля супроводжувала дружина Камілла.

Принцеса Анна у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Британська королівська родина у Сандрінгемі 2024 року (18 фото)