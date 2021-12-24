У костюмі та на тлі ялинки: бельгійський король записав різдвяне звернення

У костюмі та на тлі ялинки: бельгійський король записав різдвяне звернення

Різдвяну промову напередодні Різдва виголошує не тільки королева Єлизавета II, а й інші європейські монархи.

Це король Бельгії Філіп він зображений під час запису своєї різдвяної промови у своєму офісі у королівському замку у Брюсселі.

Монарх одягнений у темний костюм, білу сорочку та строкату краватку. У нього ідеально начищені чорні туфлі, які блищать, а зображений король, сидячи у розкішному золотому кріслі на тлі високої ялинки.

Король Філіп / Getty Images

Кілька днів тому члени бельгійської королівської сім'ї — король Філіп, його дружина королева Матильда і четверо їхніх дітей — принцеса Єлизавета (спадкоємиця трона), принц Габріель, принц Еммануель та принцеса Елеонора, взяли участь у різдвяному концерті в Королівському палаці в Брюселі. Захід відбувається щороку напередодні Різдва. І цього року винятку не було.

Бельгійська королівська родина / Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото з різдвяного виступу королеви Єлизавети, а також згадували, як королева вперше виступила зі святковою промовою на ТБ 1957 року.

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