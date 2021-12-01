У костюмі та на високих підборах: 83-річна королева Софія відвідала захід

У костюмі та на високих підборах: 83-річна королева Софія відвідала захід

Іспанська королева Софія останнім часом частіше стала з'являтися на публічних заходах.

83-річна мама короля Філіпа VI вчора відвідала 40-ві роковини Асоціації жертв тероризму в музеї королеви Софії в Мадриді. На пам'ятний захід Її Величність приїхала у чорному жакеті у тонку білу смужку, чорних штанах та взутті на досить високих підборах.

В руках королева несла маленьку сумку на короткій ручці, також у неї був французький манікюр, кольє на шиї та брошка на грудях, волосся королеви пофарбоване в натуральний колір, а на обличчі була маска.

Королева Софія / Getty Images

Минулого свого виходу королева демонструвала образ у синьому костюмі та салатовій блузці. Цього дня королева відвідала зустріч у Міжнародному гуртку Вищої музичної школи імені королеви Софії у Мадриді.

Королева Софія / Getty Images

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