У костюмі та високих чоботях: принцеса Анна відвідала кінні перегони у Челтнемі

Королівська принцеса Анна завітала на четвертий день Челтнемського фестивалю.
Її королівську Високість сфотографували на іподромі Челтнем. Анна спостерігала за кінними змаганнями, які також активно відвідує її дочка Зара Тіндалл та зять Майк Тіндалл.
Цього дня 72-річна принцеса була одягнена в картатий костюм із вовни, що складався з жакету та спідниці, поверх якого вона одягла подовжену куртку. Також Анна була у високих чоботях на маленьких стійких підборах, а в руці несла чорну шкіряну сумку.
Також образ принцеси доповнював темний капелюх та мініатюрні золоті сережки у вухах. Волосся Її Високості було зібрано в класичну зачіску, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила губи.
На Челтнемському фестивалі кілька красивих образів продемонструвала дочка Анни – Зара Тіндалл. Мати трьох дітей показала, що перебуває у чудовій формі і насолоджується часом, проведеним зі своїм чоловіком Майком за межами їхнього будинку.
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