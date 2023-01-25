У костюмі та з гарним укладанням: принцеса Кейт провела зустріч у Віндзорському замку

Принцеса Уельська сьогодні провела робочу зустріч у Віндзорському замку, місці, де останніми роками жила королева Єлизавета ІІ.

Її Високість зустрілася з експертами з академічних кіл, науки та сектору дошкільної освіти. Їхні поради Кетрін, ймовірно, планує використовувати у своїй роботі з програмою раннього розвитку Royal Foundation Centre.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Одягнена принцеса Уельська була у білу блузку на запах від Holland Cooper за 146 доларів, чорний короткий жакет від Alexander McQueen за 1527 доларів та чорні штани від Roland Mouret вартістю 960 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кетрін мала чудовий та свіжий вигляд. На її обличчі був легкий денний макіяж із акцентом на очі, а у вухах золоті сережки з перлинними підвісками. Довге каштанове волосся було красиво укладене легкими хвилями і спадало на плечі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Було видно, що Кейт дуже захоплена процесом спілкування з гостями, що не дивно. Адже вона давно опікується питаннями раннього розвитку дітей.

Нагадаємо, тиждень тому принцеса Уельська відвідала дитячий садок у Лутоні. Тоді на зустріч Кейт приїхала в яскравому образі, одягнувши помаранчевий светр із кашеміру від Gabriela Hearst, спідницю довжини міді в тон від цього ж бренду та кашемірове пальто від Massimo Dutti.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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