У костюмі та з гарним укладанням: принцеса Кейт провела зустріч у Віндзорському замку

Принцеса Уельська сьогодні провела робочу зустріч у Віндзорському замку, місці, де останніми роками жила королева Єлизавета ІІ.
Її Високість зустрілася з експертами з академічних кіл, науки та сектору дошкільної освіти. Їхні поради Кетрін, ймовірно, планує використовувати у своїй роботі з програмою раннього розвитку Royal Foundation Centre.
Одягнена принцеса Уельська була у білу блузку на запах від Holland Cooper за 146 доларів, чорний короткий жакет від Alexander McQueen за 1527 доларів та чорні штани від Roland Mouret вартістю 960 доларів.
Кетрін мала чудовий та свіжий вигляд. На її обличчі був легкий денний макіяж із акцентом на очі, а у вухах золоті сережки з перлинними підвісками. Довге каштанове волосся було красиво укладене легкими хвилями і спадало на плечі.
Було видно, що Кейт дуже захоплена процесом спілкування з гостями, що не дивно. Адже вона давно опікується питаннями раннього розвитку дітей.
Нагадаємо, тиждень тому принцеса Уельська відвідала дитячий садок у Лутоні. Тоді на зустріч Кейт приїхала в яскравому образі, одягнувши помаранчевий светр із кашеміру від Gabriela Hearst, спідницю довжини міді в тон від цього ж бренду та кашемірове пальто від Massimo Dutti.
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