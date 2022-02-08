У костюмі та зі строкатою хусткою: королева Софія сходила на концерт

У костюмі та зі строкатою хусткою: королева Софія сходила на концерт

83-річна королева Іспанії Софія вийшла у світське суспільство.

Мати правлячого короля Філіпа VI відвідала концерт у National Music Auditorium у Мадриді.

Королева Софія / Getty Images

Софія була одягнена у велюрові широкі штани та видовжений жакет, на шиї у неї красувалася строката хустка з квітковим принтом, а взута Софія була у чорні черевики. Її Величність зробила собі елегантне укладання та макіяж, одягла сережки з камінням та кілька каблучок на пальці, а також не забула про захисну маску. В Іспанії все ще носять їх у громадських місцях.

Королева Софія / Getty Images

Треба сказати, що королева Софія дуже любить музику та театр і завжди із задоволенням відвідує заходи, присвячені музиці та мистецтву.

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