У костюмі та зі строкатою хусткою: королева Софія сходила на концерт

83-річна королева Іспанії Софія вийшла у світське суспільство.
Мати правлячого короля Філіпа VI відвідала концерт у National Music Auditorium у Мадриді.
Софія була одягнена у велюрові широкі штани та видовжений жакет, на шиї у неї красувалася строката хустка з квітковим принтом, а взута Софія була у чорні черевики. Її Величність зробила собі елегантне укладання та макіяж, одягла сережки з камінням та кілька каблучок на пальці, а також не забула про захисну маску. В Іспанії все ще носять їх у громадських місцях.
Треба сказати, що королева Софія дуже любить музику та театр і завжди із задоволенням відвідує заходи, присвячені музиці та мистецтву.
Читайте також: