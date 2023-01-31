У костюмі трав'яного відтінку і топі з V-подібним вирізом: новий діловий лук прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - на черговому брифінгу у Вашингтоні з'явилася у новому діловому образі.

На ній був чорний топ з V-подібним вирізом і приталений подовжений жакет і прямі штани соковитого трав'яного відтінку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Свій аутфіт прессекретарка традиційно доповнила улюбленим комплектом прикрас: підвіскою з діамантом на золотому ланцюжку і діамантовими сережками-цвяшками.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Кучерява зачіска і макіяж із чорно-персиковими тінями завершили її лук.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у гардеробі Карін Жан-П’єр є багато ділових вбрань яскравих кольорів. Приміром, нещодавно прессекретарка прийшла на роботу у костюмі кольору фуксії, який складався зі штанів і жакету з декоративними ґудзиками на рукавах.

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