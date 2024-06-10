У костюмі-трійці: елегантна королева Максима в аеропорту Атланти

Король Віллем-Олександр та його дружина королева Максима прибули до аеропорту Атланти на літаку уряду Нідерландів для того, щоб розпочати офіційний візит до США.

В аеропорту Її Величність королева з'явилася у штанному костюмі-трійці від Claes Iversen, який складався з топу, жакету та широких штанів зі стрілками. Взута Максима була в замшеві туфлі Gianvito Rossi і їм до тону підібрала прямокутний клатч. Максима зібрала волосся в зачіску, зробила легкий макіяж та одягла ефектні сережки Luz Camino, які за кольором вдало гармоніювали з її вбранням.

Король одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку з принтом, підібравши її до тону вбрання своєї дружини.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Програма королівського візиту поки що залишається невідомою, але очевидно ми побачимо кілька виходів та кілька королівських образів.

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