У костюмі-трійці і білій сорочці: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України у діловому образі презентувала проєкт будівництва домівок для великих прийомних родин.
Олена Зеленська взяла участь у презентації проєкту "Адреса дитинства", який є дуже важливим для Olenа Zelenska Fоundation.
Через повномасштабне російське вторгнення житло втратили понад 80 великих прийомних родин, а знайти їм нове помешкання дуже важко.
"Коли майже рік тому з’явилася моя Фундація Olena Zelenska Foundation, одні з перших, над ким ми взяли опіку, – це великі прийомні родини. Кожній четвертій надали необхідні речі – від меблів та одягу до ноутбуків. Понад тисячу дітей із батьками цього року ми вперше відправили на відпочинок до Карпат.
Але ви здогадуєтеся, який їхній запит усе ж таки був основним. Дім.
І ми вирішили: замість втраченого збудуємо нове житло. Так народився проєкт "Адреса дитинства". Із допомогою іноземних меценатів (а Фундація працює лише з іноземними меценатами) зводимо 14 особливих будинків. Там обов’язково є укриття, вони енергоощадні та автономні", – розповіла перша леді.
На заході Зеленська з'явилася у діловому аутфіті. На ній була біла сорочка і сірий костюм-трійка, який складався з жакета, жилетки і штанів-кльош. До лацкану жакета Олена прикріпила круглу брошку своєї фундації. Вбрання вона поєднала з чорними лоферами.
Свій лук перша леді доповнила акуратним укладанням із боковим проділом, макіяжем у ніжних відтінках і золотистими сережками-пусетами.
Нагадаємо, Олена Зеленська на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, постала у білосніжному образі від українського бренду Gasanova.
Читайте також: