У костюмі-трійці і сережках-пусетах: Олена Зеленська дала інтерв'ю Соломії Вітвіцькій

Перша леді України розповіла про те, як вона проживає війну, про розлуку з чоловіком і про повоєнну відбудову країни.

Олена Зеленська дала ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для ТСН. Ведуча опублікувала у Facebook їхні світлини.

Олена Зеленська і Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Перша леді прийшла на інтерв'ю у світлому костюмі-трійці і чорних туфлях на невеликих підборах. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і ніжним макіяжем. У вухах у неї були золоті сережки-пусети, а на шиї – делікатний кулон на тонкому ланцюжку.

Олена Зеленська і Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Вітвіцька була одягнена у штанний костюм синього відтінку з поясом, білий топ і білі кеди.

Олена Зеленська і Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

"Поспілкувались з першою леді Оленою Зеленською про те, як вона проживає війну, розлуку з чоловіком, повоєнну відбудову України, саміт перших леді та джентльменів. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю ТСН у межах марафону "Єдині новини". Посилання залишаю в першому коментарі.

Олена Зеленська і Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Також Олена підписала лот-сюрприз для мого благодійного розіграшу на користь ЗСУ. Слідкуйте за моїми соцмережами", - заінтригувала Соломія.

Нагадаємо, Зеленська прикрасила обкладинку американського журналу Time. На чорно-білому фото дружина президента постала із серйозним виразом обличчя, але водночас вона має дуже гарний вигляд.

Читайте також: