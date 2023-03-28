У костюмі-трійці і з брошкою-півником: Олена Зеленська показала фото з Орландо Блумом

Перша леді і голлівудський актор взяли участь у заході від ЮНІСЕФ.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram спільну світлину з голлівудським актором Орландо Блумом, який відвідав Україну. Фото вони зробили під час зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України. План відновлення".

Олена Зеленська і Орландо Блум / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там були також учасники з програми UPSHIFT Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). UPSHIFT – це інноваційна програма для підлітків і молоді, яка допомагає перетворити ідеї на дієві проєкти, які приносять користь громадам.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході обговорювали три важливі напрями відновлення: ментальне здоров'я і надання психологічної допомоги, освіта й розвиток навичок, інфраструктура, дружня до молоді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зазначила, що війна принесла українській молоді важкий травматичний досвід. Водночас підлітки знаходять сили навчатися і будувати майбутнє.

"Освічені люди, які вміють мислити, вміють набути й застосувати знання, – це те, що потрібно для перемоги. Дякую вам, що ви вчитеся – для себе й для країни. Моя окрема подяка нашим друзям із ЮНІСЕФ за те, що весь рік вони проводили для підлітків безліч заходів, допомагали розвиватися й навчатися. І цей наш захід – якраз такий приклад. Підтримка дуже важлива. Вона допомагає не здаватися", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді постала у стриманому діловому образі. На ній була біла блузка і сірий костюм-трійка, який складався із жакета, жилета зі шкіряним ремінцем і штанів-кльош. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану Зеленська прикріпила золотисту брошку у вигляді легендарного півника з Бородянки від українського бренду GUNIA Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. У вухах були лаконічні сережки-цвяшки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, з Орландо Блумом має знімок також пес-сапер Патрон. Вчора він хизувався спільною світлиною з голлівудським актором.

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