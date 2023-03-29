У костюмі-трійці і з брошкою у вигляді карти: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України дотримується принципу свідомого використання одягу, тому її часто можна побачити в луках, у яких вона вже з'являлася на публіці.

Олена Зеленська зустрілася зі спільнотою "Бізнес без бар’єрів". Вони обговорили досвід, який бізнеси набули з війною.

Знімки із заходу перша леді опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Головний виклик – створення інклюзивних робочих місць, яких знадобиться більше для тих працівників, що повертаються із зони бойових дій. Щодня кількість людей з інвалідністю більшає, і бізнеси готові реагувати.

Ці люди повинні отримати всі можливості повернутися до роботи, реалізувати себе. Мати гідне місце в житті і почуватися комфортно. Над цим держава і роботодавці працюють уже зараз", - написала Олена.

Зеленська подякувала бізнесам, які долучилися до Всеукраїнської програми ментального здоров'я.

"Перемога здобувається не лише на фронті - вона наближається чуйним ставленням один до одного, усуненням бар’єрів і складнощів перед кожною людиною, людськістю. Тож продовжуємо перемагати і в цьому", - підсумувала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала у світлій сорочці і коричневому костюмі-трійці, в якому вона неодноразово виходила у світ. Він складався із жакета, жилета і широких штанів. Вбрання вона доповнила туфлями на шпильках.

До лацкану жакета Зеленська прикріпила улюблену брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova. Дружина президента зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-цвяшками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська показала фото з Орландо Блумом.

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