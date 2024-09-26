У костюмі-трійці і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська зустрілася з королевою Швеції

Олена Зеленська зустрілася з королевою Швеції Сільвією і принцесою Мадлен на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона подякувала за все, що вони роблять для України.

Принцеса Мадлен, королева Сільвія та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Королева Сільвія 25 років тому створила фонд World Childhood Foundation, який протягом війни допомагає Україні. Він бере участь у впровадженні альтернативних форм опіки над тими, хто втратив родини, надає фінансову підтримку для ментального оздоровлення українських дітей.

"Кожного року королева Сільвія надсилає особисте письмове або відеопослання учасникам Саміту перших леді та джентльменів. Нещодавній, четвертий Саміт був присвячений близькій для неї тематиці – безпеці дітей, зокрема під час збройних конфліктів, у родині, у школі, у кіберпросторі, у навколишньому середовищі.

Результатом четвертого Саміту перших леді та джентльменів стало проголошення спільної декларації, мета якої – об’єднати зусилля із захисту дітей. Документ, який розробила на її основі Україна, наша делегація нині представляє в ООН, щоб він став ефективним інструментом для всіх, хто хоче дієво захистити дітей. Як це робить, наприклад, Королева Швеції", – розповіла перша леді у дописі в Instagram, у якому виклала світлини із їхньої зустрічі.

Королевою Сільвія та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська мала гарний вигляд у діловому костюмі-трійці темно-синього кольору. На ній був двобортний жакет, жилет і широкі штани зі стрілками. До лацкану вона прикріпила одну зі своїх улюблених брошок "Квітка" від українського ювелірного бренду Guzema.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зібрала волосся в елегантну зачіску, макіяж у ніжних відтінках, вуха прикрасила срібними сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська у баклажановому костюмі і туфлях-човниках зустрілася з губернаторкою штату Массачусетс.

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