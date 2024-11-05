У костюмі-трійці і з гарною брошкою: Олена Зеленська виступила на конгресі

Перша леді України у діловому образі з'явилася на конгресі у столиці.

Олена Зеленська взяла участь у восьмому Українському жіночому конгресі у Києві, гасло якого "Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість".

Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На конгресі обговорили, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.

Віцеспікерка ВРУ, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк та Олена Зеленська

"Лише за цей рік я мала честь познайомитися з неймовірними жінками, зокрема вчительками. Як-от Лариса Фесенко, яка пережила 45 діб російського карцеру й після деокупації повернулася до рідної школи на Харківщині. Або Олена Влезько, яка продовжила дистанційно навчати дітей із підвалу батьківської хати на Миропіллі, що на кордоні з державою-агресоркою, під постійними обстрілами", – розповіла дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська наголосила, що всі українці та українки попри воєнні випробування мають шанс на посттравматичне зростання.

"Не все, що зараз відбувається, нас гальмує. Поряд із нашими травмами й болем, інколи навіть як їхній наслідок, є й можливості. І нам усім – і жінкам, і чоловікам – варто в це вірити, якщо хочемо будувати сильне суспільство", – підсумувала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська постала у білій сорочці і темно-синьому костюмі-трійці, який складався з жакета, жилета і широких штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану Олена прикріпила одну зі своїх улюблених брошок "Квітка" від українського ювелірного бренду Guzema. У неї було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і срібні сережки у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на інтерв'ю з'явилася у фіолетовому костюмі і туфлях на шпильках.

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