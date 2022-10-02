У костюмі-трійці і з лаконічними сережками: Олена Зеленська вручила вчительці з Чернігова нагороду

Перша леді привітала всіх вчителів із професійним святом.
Олена Зеленська вручила вчительці з Чернігова Наталії Песоцькій національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Перша леді опублікувала знімки з церемонії вручення в Instagram і розповіла історію цієї жінки.
"Коли на Чернігів падали російські бомби, вона не покинула вихованців свого інтернату і майже місяць провела із 30 дітьми в підвалах – заспокоювала, годувала, лікувала. А потім ще й вивезла всіх у безпеку.
Відколи я дізналась історію чернігівської виховательки Наталії Песоцької, часто розповідаю її, щоб увесь світ знав, які вони, наші педагоги, для яких їхня робота – більше ніж робота, а головна професійна якість – бути людиною", - написала Олена.
Сьогодні, 2 жовтня, Зеленська привітала всіх вчителів із їхнім професійним святом. Вона зазначила, що кожен учитель дуже важливий і важлива їхня робота.
"Ви всі стали героями з першого дня війни. Відтоді, як провели перші уроки з бомбосховища, як стали перевіряти домашні завдання під звуки сирен та обстрілів. Відколи пішли до класу воєнного першого вересня й коли саме завдяки вам понівечені обстрілами школи знову запрацювати. Ви вже не просто викладаєте – ви підтримуєте дух і надихаєте своїх учнів та їхні родини.
Як мати школяра я добре знаю, як важливо і для дитини, і для батьків посеред війни мати звичайний шкільний урок. Почути серед сирен впевнений голос учителя. Ваші заняття – це частина нормального життя, яке всі ми хочемо повернути, за яке б’ються на фронті наші захисники. І ви самі – наші захисники на фронті майбутнього, бо повертаєте нашим дітям плани, надії, мрії про краще завтра.
Я часто кажу, що відбудова країни починається з людей. Із кожного з нас, із нашого фізичного та морального стану. І можливість навчатися та навчати якраз частина цієї відбудови. Якщо попри все наші діти вчаться, то ми вже перемогли. І цю перемогу здобули ви, дорогі вчителі.
Дякую вам від імені всіх українських учнів і батьків!" – написала Олена у дописі.
На церемонії перша леді постала у коричневій сорочці та світлому костюмі-трійці, який складався із подовженого жакету, жилетки і штанів. Аутфіт Зеленська доповнила лаконічними золотими сережками і браслетом. Акуратна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили лук першої леді.
Нагадаємо, Зеленська онлайн презентувала книжковий проєкт Better Time Stories. Під час відеозв'язку вона постала в елегантних сережках і жакеті кольору вівсянки.
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