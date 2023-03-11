У костюмі-трійці і з сережками-пусетами: новий образ Олени Зеленської в ОАЕ

Перша леді обрала для свого виходу діловий лук у класичних кольорах.
Олена Зеленська під час зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном презентувала роботу своєї Фундації, яка займається проєктом із побудови нових будинків для родин, які втратили свої домівки через війну.
"Сподіваюся тепер побачити колег та їхні проєкти в Україні. Власне для цього й існує Фундація – привертати увагу закордонних меценатів, організацій та корпоративних партнерів, ставати провідником між ними та людьми, що потребують допомоги в Україні. Щоб відновлення життя людей, а отже, й самої країни, настало якнайшвидше", - написала перша леді в Instagram.
Зеленська також зустрілася з жіночою командою уряду ОАЕ, яка працює для розвитку всебічного співробітництва між Еміратами та Україною, особливо в гуманітарному напрямі.
"Символічно, що обговорили спільну роботу в особливому місці – першому в ОАЕ закладі української кухні YOY, що відкрився лише восени. Його місія – закохати в українську культуру навіть тих, хто досі не був із нею знайомим", - зазначила Олена.
Цього дня перша леді постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній був чорний костюм-трійка, який складався із жакету, жилетки і широких штанів, а також біла сорочка з багатошаровим коміром. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.
До лацкану жакету вона прикріпила цікаву золоту брошку у вигляді кола.
Зеленська зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-пусетами.
До речі, у цьому самому аутфіті Олена з'явилася на інтерв’ю виданню "Емірати сьогодні".
Нагадаємо, Олена Зеленська у межах міжнародного форуму Forbes 30/50 в Абу-Дабі отримала нагороду "Смолоскип свободи", яка присвятила всім українкам.
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