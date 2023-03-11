У костюмі-трійці і з сережками-пусетами: новий образ Олени Зеленської в ОАЕ

Перша леді обрала для свого виходу діловий лук у класичних кольорах.

Олена Зеленська під час зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном презентувала роботу своєї Фундації, яка займається проєктом із побудови нових будинків для родин, які втратили свої домівки через війну.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Сподіваюся тепер побачити колег та їхні проєкти в Україні. Власне для цього й існує Фундація – привертати увагу закордонних меценатів, організацій та корпоративних партнерів, ставати провідником між ними та людьми, що потребують допомоги в Україні. Щоб відновлення життя людей, а отже, й самої країни, настало якнайшвидше", - написала перша леді в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також зустрілася з жіночою командою уряду ОАЕ, яка працює для розвитку всебічного співробітництва між Еміратами та Україною, особливо в гуманітарному напрямі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Символічно, що обговорили спільну роботу в особливому місці – першому в ОАЕ закладі української кухні YOY, що відкрився лише восени. Його місія – закохати в українську культуру навіть тих, хто досі не був із нею знайомим", - зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня перша леді постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній був чорний костюм-трійка, який складався із жакету, жилетки і широких штанів, а також біла сорочка з багатошаровим коміром. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану жакету вона прикріпила цікаву золоту брошку у вигляді кола.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-пусетами.

До речі, у цьому самому аутфіті Олена з'явилася на інтерв’ю виданню "Емірати сьогодні".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у межах міжнародного форуму Forbes 30/50 в Абу-Дабі отримала нагороду "Смолоскип свободи", яка присвятила всім українкам.

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