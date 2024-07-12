У костюмі-трійці і з символічною брошкою: Олена Зеленська виступила на науковій конференції

Перша леді України у гарному діловому аутфіті відвідала захід у США.
Олена Зеленська у межах офіційного візиту до Вашингтона взяла участь у науковій конференції "Українсько-американське партнерство в освіті та науці: сильніші разом", на якій обговорювали українські студії у США та шляхи їхнього розвитку.
"Під час конференції подякувала всім людям, установам та організаціям, які допомагають поширювати знання про Україну. Адже зараз ідеться не лише про те, щоб знати українських учених чи культурних діячів, а про те, щоб розуміти Україну, а отже, і краще розуміти, що на нашому боці – правда", – написала Зеленська у дописі.
Там перша леді постала у білій сорочці і темно-синьому костюмі-трійці. Він складався з подовженого жакета, жилета і широких штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними гострими туфлями на шпильках.
До лацкану жакета Олена прикріпила символічну золоту брошку "Полин, Євшан-Зілля" від українського бренду Ruslan Baginskiy.
Нагадаємо, Олена Зеленська у всьому білому зустрілася із дружиною нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – Вікторією Стармер.
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