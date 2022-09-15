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У костюмі в горох та в перлинних прикрасах: королева Софія приїхала до Нью-Йорка

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У костюмі в горох та в перлинних прикрасах: королева Софія приїхала до Нью-Йорка

Королева Софія / Фото: Getty Images

83-річна королева Іспанії вчора відвідала світський захід.

Мама короля Філіпа VI королева Софія вітала високопосадовців та почесних гостей в турне "Автентичне фламенко" у Фонді Ангела Оренсанса в Нью-Йорку.

Її Величність була одягнена у синій костюм у гарний гороховий принт, що складався з подовженої блузки та штанів-кльош. Під костюм королева підібрала замшеві чорні туфлі на невисоких підборах, а в руках несла невелику чорну сумку на ремінці.

У Софії був французький манікюр, безліч різних браслетів на зап'ях і підвісок на шиї, а також довге намисто з перлів на грудях. У вухах також були лаконічні перлинні сережки.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

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