У картатому костюмі та капелюсі зі стрічкою: дочка королеви Камілли склала компанію матері на перегонах

Королева Камілла відвідала другий день Челтнемського фестивалю не лише зі своїм колишнім чоловіком. Компанію їй склала і дочка Лора Лопес.

Дружина короля Чарльза приїхала на перегони в коричневому пальті від Fiona Clare, хутряному капелюсі Lock & Co. Hatters і з сумкою Aspinal of London, однією зі своїх улюблених.

Її дочка Лора Лопес склала компанію матері на змаганнях. Лора одягнулася в картатий штанний костюм оверсайз і синій капелюх зі стрічкою. Її світле волосся було зібране в низький хвіст пучком, а у вухах були золоті сережки.

Королева Камілла на перегонах у Челтнемі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доньку королеви Камілли критикують за її образи, які вона обирає для світських виходів.

Очікуємо, що Її Величність королева буде присутня і на інших днях кінних перегонів у Челтнемі, які, як відомо, вона дуже любить.

Королева Камілла та Лора Лопес / Фото: Getty Images

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