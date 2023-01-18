У костюмі в рубчик і бежевому пальті: принцеса Уельська приїхала до дитячого садка

Принцеса Уельська Кетрін приділяє багато часу проєкту, пов'язаному з питаннями підвищення важливості раннього розвитку у дітей.

Сьогодні Її Високість відвідала організацію Foxcubs у Лутоні, де зустрілася з вихователями та батьками дітей молодшого віку, щоб поговорити про підтримку, яку дитячий садок надає їм на щоденній основі, а також про довгострокову перспективу соціального розвитку дітей.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

2021 року принцеса Кейт започаткувала Центр раннього дитинства Королівського фонду, який працює над підвищенням обізнаності та просуванням спільних дій у ранньому дитинстві для перетворення суспільства для майбутніх поколінь.

На зустріч Кетрін приїхала в червоному светрі з кашеміру від Gabriela Hearst вартістю 790 доларів і спідниці довжини міді в тон від цього самого бренду за 1590 доларів, а її талію підкреслював чорний лакований пояс. Зверху принцеса одягла кашемірове пальто від Massimo Dutti за 430 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Взута принцеса Уельська була у високі коричневі чоботи із замші від Gianvito Rossi, а в руках у неї був замшевий мініатюрний клатч Stuart Weitzman за 339 доларів. Довге волосся Кетрін було накручено красивими локонами, вона зробила денний макіяж і одягла сережки Kiki McDonough з цитрином.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На заході Кетрін мило розмовляла з дітьми, гралася з ними в пісочниці та приміряла маски, які вони вирізали з паперу. Це перший захід Кейт, який вона відвідала самостійно у новому році.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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