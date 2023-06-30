У костюмі верблюжого кольору і романтичній блузці: прем’єр-міністерка Естонії виступила перед пресою

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас бере участь у дводенному саміті ЄС, який відбувається у будівлі Європейської Ради у Брюсселі. Європейські лідери обговорюють тему України, міграцію та економіку. Там вона відповіла на запитання від журналістів.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

У перший день саміту прем'єрка постала у костюмі верблюжого кольору, який складався із жакета і спідниці міді, а також у романтичній білій блузці у синьо-чорні цятки. Взула політикиня бежеві туфлі з чорними носками і на зручних широких підборах.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, шию прикрасила підвіскою з камінчиком на золотому ланцюжку, вуха – лаконічними сережками, а на руках був годинник і делікатний ланцюжок-браслет.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у саміті бере участь також прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона була одягнена у білий топ, костюм кольору слонової кістки і взута у білі босоніжки з синьою підошвою і на високих шпильках.

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