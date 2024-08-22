У костюмі верблюжого кольору і в блузці з бантом: стильна Камала Гарріс на національному з'їзді

Віцепрезидентка США у своєму гардеробі має чимало ділових вбрань.
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс виступила під час національного з’їзду Демократичної партії у Чикаго.
На заході нинішній президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою. Його підтримала родина і Камала.
Гарріс з'явилася там у діловому костюмі верблюжого кольору, який складався з приталеного жакета і широких штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка з плісуванням і бантом, а також бежеві туфлі на шпильках.
Віцепрезидентка зробила улюблене укладання з локонами, макіяж із шоколадною помадою, вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – золотими браслетами і каблучкою з фіолетовим каменем. До лацкану вона прикріпила золоту брошку з діамантами у вигляді американського прапора.
Нагадаємо, Камала Гарріс виступила на форумі у Мілуокі. Вона продемонструвала гарний аутфіт у кобальтовому костюмі, чорному топі і чорних шкіряних туфлях-човниках.
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