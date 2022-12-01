У костюмі верблюжого кольору та туфлях-човниках: Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом III

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з офіційним візитом у Великій Британії. Вчора вона зустрілася з Його Величністю королем Чарльзом III.

Дружина президента Зеленського відвідала Собор Святого Сімейства у Вигнанні – кафедральний собор Єпархії Святої Сімейства у Лондоні Української грекокатолицької церкви.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Там 30 листопада 2022 року офіційно відкрився новий Український приймальний центр. Перша леді зустрілася зі співробітниками, волонтерами та родинами переміщених осіб із України.

На захід приїхав і король Чарльз ІІІ.

Олена Зеленська та король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Мала честь особисто зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом III, який відвідав Український католицький собор у Лондоні, на території якого розташований і лондонський Ukrainian Welcoming Centre. Це вже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова для підтримки вимушених переселенців з України — нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше в Румунії.

Олена Зеленська та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Подякувала від імені всіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає та надаватиме Україні. Тому що тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає ця підтримка та міцніє наша дружба", — написала в Instagram Олена Зеленська та поділилася кількома фото та відео із заходу.

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Разом із королем Чарльзом III Олена Зеленська зустрілися з українським товариством в Українському греко-католицькому соборі, який у серпні разом із Спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватись, налагодити зв'язки з громадою, підтримують та втішають.

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На цей захід перша леді одягла костюм верблюжого кольору з чорним кейппальто зверху та коричневим тонким поясом, що підкреслює талію, та взула шкіряні туфлі-човники чорного кольору. У неї була лаконічна зачіска та макіяж, у вухах золоті сережки-пусети, а на пальці обручка.

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Раніше, нагадаємо, Олена Зеленська зустрічалася з королевою-консортом Каміллою під час прийому до Букінгемського палацу.

Олена Зеленська та королева Камілла / Фото: Getty Images

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