У костюмі Victoria Beckham та в кедах: королева Летиція сходила на виставку з чоловіком

На честь цього монарх та його дружина королева Летиція відвідали виставку "Філіп VI: Десятиліття в історії іспанської корони" в Королівському палаці в Мадриді.

51-річна Летиція обрала для цього виходу молочний штанний костюм Victoria Beckham x Mango, під який одягла білий топ. Цей жакет королева вже носила під час 46-ї церемонії вручення нагород SM Awards для дітей та молоді. Аутфіт доповнили улюблені білі кеди від Vivobarefoot.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

З прикрас на королеві були лише золоті сережки у вигляді крапель та її улюблена каблучка Coreterno. Летиція розпустила волосся і зробила макіяж у ніжно-рожевих відтінках.

Король Філіп VI цього дня був одягнений у світло-сірий костюм, смугасту сорочку і бордову краватку в цятку, а взутий у шкіряні туфлі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

19 червня в день десятиліття сходження короля на престол сім'я була присутня на урочистих святкуваннях. Тоді королева Летиція з'явилася на заході у синьому вбранні, що складалося з атласного драпованого топу та спідниці-міді від іспанського бренду Maksu та у золотих босоніжках на пласкій підошві від Zara.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

А ввечері король із доньками та дружиною відвідали концерт, на якому в центрі уваги опинилися принцеси Леонор та інфанта Софія. Обидві дочки монарха зараз навчаються і дуже рідко виходять на публіку.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про десять цікавих фактів про короля Філіпа VI.

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