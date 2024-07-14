У костюмі від Armani: королева Бельгії Матільда відвідала церемонію у Лондоні

13 липня королева Бельгії Матільда та її чоловік король Філіп відвідали Велику Британію. Пара з'явилася у кенотафа в Лондоні, щоб вшанувати пам'ять солдатів, які віддали своє життя у двох світових війнах.

Захід відбувся у присутності бельгійських та британських ветеранів, а також підрозділів бельгійської оборони. Супроводжували короля та королеву герцог та герцогиня Глостерські. Принц Річард, герцог Глостерський – двоюрідний брат покійної королеви Єлизавети II.

Королева Матильда з'явилася в одязі від Armani Prive з колекції весна-літо 2024, але для неї вбрання видозмінили, використовуючи тільки тканину і фасон. Костюм складався із сірої сукні та пальта у кольоровий принт, яке прикрашала окантовка бісером. Також Матильда додала до образу капелюх, сірі туфлі на підборах, рукавички та клатчі. Зап'ястя та вуха королеви доповнювали дорогоцінні прикраси. Король Філіп одягнув парадну військову форму, як і герцог Глостерський.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

А ось герцогиня з'явилася в строкатій сукні, білому твідовому пальті та капелюсі, які доповнила рукавичками та туфлями на шнурках. Вуха та шию вона прикрасила намистом і сережками з великих намистин.

Королева Матильда, король Філіп, герцог і герцогиня Глостерські / Фото: Getty Images

Під час фіналу Вімблдонського тенісного чемпіонату принцеса Уельська Кетрін має з'явитися на заході, про що повідомив Кенсінгтонський палац. Однак донедавна було невідомо, чи зможе принцеса, враховуючи її діагноз, з'явиться на цьому заході, тому їй на заміну розглядалася герцогиня Глостерська Біргітта.

Принцеса Уельська є патронесою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету від 2016 року.

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