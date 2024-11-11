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У костюмі волошкового відтінку і зі срібними прикрасами: новий яскравий вихід імператриці Масако

У костюмі волошкового відтінку і зі срібними прикрасами: новий яскравий вихід імператриці Масако

У костюмі волошкового відтінку і зі срібними прикрасами: новий яскравий вихід імператриці Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператорське подружжя з робочим візитом відвідало місто Оіта.

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако з робочим візитом відвідали місто Оіта, що на південному заході Японії. Їх зазнімкували біля готелю, у якому вони зупинилися.

Імператриця Масако продемонструвала діловий образ у костюмі волошкового відтінку, який складався з двобортного приталеного жакета, топа і широких штанів. Аутфіт Її Величність доповнила шкіряним взуттям і клатчем в тон.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images
Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Масако зібрала волосся в пучок, зробила макіяж з чорними стрілками, вуха прикрасила срібними сережками, а шию – срібним кольє.

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, світлу краватку з принтом і чорні туфлі.

Нагадаємо, імператриця Масако на церемонії відкриття "Міжнародної конференції GEA 2024" у Токіо постала у вбранні лавандового відтінку

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