У костюмі ягідного кольору та улюблених сережках: королева Летиція відвідала виставку

Її Величність відкрила тур талантів Фонду принцеси Жирони. Він включає поїздки по різним іспанським містам з видатними молодими людьми, і сьогоднішня виставка — одна з таких.

Летиція з'явилася на публіці в ягідному штанному костюмыCarolina Herrera, що складався з жакету і прямих штанів зі стрілками. Під жакетом у неї був блідо-рожевий атласний топ із драпуванням на вирізі, а йому до тону Летиція підібрала туфлі від італійського бренду Patrizia Pepe на стійких невисоких підборах (її улюблені).

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ королеви завершувала лаконічна зачіска та денний макіяж, сережки з потрійного золота з діамантами від Gold&Roses, які є також одними з її улюблених та каблучка Coreterno на вказівному пальці.

Королева Летиція підтримує Фонд принцеси Жирони, хоча його почесним президентом є її старша дочка принцеса Леонор. Але дівчина проходить військову підготовку в академії Сарагоси і тому її мати приймає естафету і своєю присутністю підтримує їхні ініціативи.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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